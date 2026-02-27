Tournoi de mus La Perle Saint-Pierre-d’Irube
Tournoi de mus La Perle Saint-Pierre-d’Irube dimanche 29 mars 2026.
Tournoi de mus
La Perle 29 avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Organisé par Hiriburuko Ainhara FC.
Sur inscription. De nombreux lots à gagner ! Le repas est compris dans le tarif de l’inscription (entrée, plat, dessert).
On vous attend nombreuses et nombreux .
La Perle 29 avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 45 59
