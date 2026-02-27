Tournoi de mus La Perle Saint-Pierre-d’Irube

Tournoi de mus

La Perle 29 avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par Hiriburuko Ainhara FC.

Sur inscription. De nombreux lots à gagner ! Le repas est compris dans le tarif de l’inscription (entrée, plat, dessert).

On vous attend nombreuses et nombreux .

La Perle 29 avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 45 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays Basque