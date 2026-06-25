Tournoi de palets Le Gollen Sizun
Tournoi de palets Le Gollen Sizun samedi 4 juillet 2026.
Sizun
Tournoi de palets
Le Gollen Complexe sportif Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tournoi de palets en doublette.
Inscription à 10h.
Tournoi à 11h.
Chaque équipe apporte son propre matériel.
Jeux extérieurs pour enfants.
Buvette et restauration sur place. .
Le Gollen Complexe sportif Sizun 29450 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de palets Sizun a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Sizun (Finistère)
- Visite de l’entreprise Oxymax Sizun 23 juillet 2026
- Grand Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun 2 août 2026