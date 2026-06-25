Tournoi de palets Le Gollen Sizun samedi 4 juillet 2026.

Sizun

Tournoi de palets

Le Gollen Complexe sportif Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tournoi de palets en doublette.

Inscription à 10h.

Tournoi à 11h.

Chaque équipe apporte son propre matériel.

Jeux extérieurs pour enfants.

Buvette et restauration sur place. .

Le Gollen Complexe sportif Sizun 29450 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Tournoi de palets Sizun a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX