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AGENDA · Tréméven

Tournoi de palets Stade René Daniel Tréméven

samedi 15 août 2026 · Stade René Daniel · Tréméven

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Stade René Daniel
Adresse
Rue du Stade
Ville
29300 Tréméven
Département
Finistère
Tarif

Tréméven

Tournoi de palets

Stade René Daniel Rue du Stade Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le club de football de l’AS Tréméven organise un tournoi de palet le samedi 15 août. Cet événement est ouvert à tous.
Tarif 10€ par doublette (5€ par personne).
Restauration sur place galette saucisse. Buvette sur place.
Mise de départ remise en jeu
4 palets par joueur
Merci d’amener vos palets et votre planche.
Inscription et information au 06 51 85 18 76.
Possibilité de s’inscrire sur place le 15 août entre 10h et 10h45.
Entrée libre et gratuite.   .

Stade René Daniel Rue du Stade Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 51 85 18 76 

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English :

L’événement Tournoi de palets Tréméven a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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