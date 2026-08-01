Tournoi de palets Stade René Daniel Tréméven
samedi 15 août 2026 · Stade René Daniel · Tréméven
Informations pratiques
Tréméven
Tournoi de palets
Stade René Daniel Rue du Stade Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le club de football de l’AS Tréméven organise un tournoi de palet le samedi 15 août. Cet événement est ouvert à tous.
Tarif 10€ par doublette (5€ par personne).
Restauration sur place galette saucisse. Buvette sur place.
Mise de départ remise en jeu
4 palets par joueur
Merci d’amener vos palets et votre planche.
Inscription et information au 06 51 85 18 76.
Possibilité de s’inscrire sur place le 15 août entre 10h et 10h45.
Entrée libre et gratuite. .
Stade René Daniel Rue du Stade Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 51 85 18 76
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English :
L’événement Tournoi de palets Tréméven a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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