Rencontre estivale des familles Tréméven
jeudi 20 août 2026 · Tréméven
Informations pratiques
Tréméven
Rencontre estivale des familles
Aire de Loc Yvi Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 13:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Rendez-vous à l’Aire de Loc Yvi à Tréméven pour un temps de rencontre en famille. Vous pourrez y découvrir des activités adaptées pour les enfants de 0 à 6 ans et échanger avec les partenaires parentalité du territoire.
Ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Organisé par Quimperlé Communauté. Gratuit. .
Aire de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 77 37
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English :
L’événement Rencontre estivale des familles Tréméven a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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