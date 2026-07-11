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AGENDA · Tréméven

Rencontre estivale des familles Tréméven

jeudi 20 août 2026 · Tréméven

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Aire de Loc Yvi
Ville
29300 Tréméven
Département
Finistère
Tarif

Tréméven

Rencontre estivale des familles

Aire de Loc Yvi Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Rendez-vous à l’Aire de Loc Yvi à Tréméven pour un temps de rencontre en famille. Vous pourrez y découvrir des activités adaptées pour les enfants de 0 à 6 ans et échanger avec les partenaires parentalité du territoire.
Ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Organisé par Quimperlé Communauté. Gratuit.   .

Aire de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 77 37 

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English :

L’événement Rencontre estivale des familles Tréméven a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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