Informations pratiques

Tréméven

Rencontre estivale des familles

Aire de Loc Yvi Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Rendez-vous à l’Aire de Loc Yvi à Tréméven pour un temps de rencontre en famille. Vous pourrez y découvrir des activités adaptées pour les enfants de 0 à 6 ans et échanger avec les partenaires parentalité du territoire.

Ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Organisé par Quimperlé Communauté. Gratuit. .

Aire de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 77 37

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English :

L’événement Rencontre estivale des familles Tréméven a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS