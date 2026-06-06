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Initiation à l’escalade Tréméven

Initiation à l’escalade Tréméven mercredi 19 août 2026.

Adresse : Saint-Jacques

Ville : 22290 Tréméven

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Tréméven

Initiation à l’escalade

Saint-Jacques Tréméven Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Séance d’initiation ou de perfectionnement à l’escalade en falaise de 2 heures encadrée par Julien. A partir de 9 ans. Matériel nécessaire fourni (sauf chaussons, prévoir des baskets). Pensez à apporter votre propre matériel d’escalade si en vous avez… Prévoir de l’eau, de la crème solaire et un vêtement chaud/pluie.
Inscription obligatoire en amont, pas d’inscription sur place. 20€ non licencié 15€ licencié FFME/FFCAM.   .

Saint-Jacques Tréméven 22290 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Initiation à l’escalade Tréméven a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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