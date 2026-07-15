Superbe(s) Les rias 2026 Rue Georges Brassens Tréméven

Informations pratiques

Tréméven

Superbe(s) Les rias 2026

Rue Georges Brassens Parking de la salle polyvalente Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:33:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-26

Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau d’une star ? C’est l’occasion ou jamais ! Incarner des personnages à travers la danse, le chant et le partage, voilà dans quoi se lance le Group Berthe. Avec une joie débordante et débridée, les quatre artistes investissent un podium de défilé et nous proposent de devenir le temps d’un morceau Beyonce, Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, une choriste de Tina Turner ou Billie Eilish…

Réveillons notre superbe, notre audace et notre lyrisme aux côtés du Group Berthe ! .

Rue Georges Brassens Parking de la salle polyvalente Tréméven 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Superbe(s) Les rias 2026 Tréméven a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS