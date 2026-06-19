Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes
Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes dimanche 30 août 2026.
Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes Dimanche 30 août, 14h00 Ille-et-Vilaine
Réservation conseillée
Tournoi des copains
3e et dernier tournoi de pétanque à La Capitainerie !
Au programme :
De la bonne humeur
De la musique
Des copains
Et surtout… de la pétanque !
Que tu sois tireur d’élite ou champion du cochonnet improvisé, viens tenter ta chance : des lots pour les 3 meilleures doublettes sont à gagner !
10€ par doublette
Pointage à 13h30
12 doublettes max — fais vite !
♻️ Engagements remis en jeu
06 32 28 14 55
[association.roazhonfusion@gmail.com](mailto:association.roazhonfusion@gmail.com)
Alors, prêts à pointer… ou tirer ? On vous attend nombreux pour lancer la saison comme il se doit !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T20:00:00.000+02:00
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Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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