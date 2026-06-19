Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes Dimanche 30 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Réservation conseillée

Tournoi des copains

3e et dernier tournoi de pétanque à La Capitainerie !

Au programme :

De la bonne humeur

De la musique

Des copains

Et surtout… de la pétanque !

Que tu sois tireur d’élite ou champion du cochonnet improvisé, viens tenter ta chance : des lots pour les 3 meilleures doublettes sont à gagner !

10€ par doublette

Pointage à 13h30

12 doublettes max — fais vite !

♻️ Engagements remis en jeu

06 32 28 14 55

[association.roazhonfusion@gmail.com](mailto:association.roazhonfusion@gmail.com)

Alors, prêts à pointer… ou tirer ? On vous attend nombreux pour lancer la saison comme il se doit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T20:00:00.000+02:00

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Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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