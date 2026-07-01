Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie, Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux, Rennes

Informations pratiques

Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie Dimanche 30 août, 14h00 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Ille-et-Vilaine

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

3e et dernier tournoi de pétanque à La Capitainerie !

Au programme :

De la bonne humeur

De la musique

Des copains

Et surtout… de la pétanque !

Que tu sois tireur d’élite ou champion du cochonnet improvisé, viens tenter ta chance : des lots pour les 3 meilleures doublettes sont à gagner !

10€ par doublette

Pointage à 13h30

12 doublettes max — fais vite !

♻️ Engagements remis en jeu

06 32 28 14 55

association.roazhonfusion@gmail.com

Alors, prêts à pointer… ou tirer ? On vous attend nombreux pour lancer la saison comme il se doit !

Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:association.roazhonfusion@gmail.com »}]

Tournoi des copains