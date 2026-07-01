Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie, Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux, Rennes
dimanche 30 août 2026 · Prairies St Martin - Capitainerie des P'tits Bateaux · Rennes
Informations pratiques
Tournoi de pétanque # 3 La Capitainerie Dimanche 30 août, 14h00 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Ille-et-Vilaine
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00
3e et dernier tournoi de pétanque à La Capitainerie !
Au programme :
De la bonne humeur
De la musique
Des copains
Et surtout… de la pétanque !
Que tu sois tireur d’élite ou champion du cochonnet improvisé, viens tenter ta chance : des lots pour les 3 meilleures doublettes sont à gagner !
10€ par doublette
Pointage à 13h30
12 doublettes max — fais vite !
♻️ Engagements remis en jeu
06 32 28 14 55
association.roazhonfusion@gmail.com
Alors, prêts à pointer… ou tirer ? On vous attend nombreux pour lancer la saison comme il se doit !
Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:association.roazhonfusion@gmail.com »}]
Tournoi des copains
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