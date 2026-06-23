Tournoi de pétanque sauvage Soing-Cubry-Charentenay
samedi 4 juillet 2026 · Soing-Cubry-Charentenay
Informations pratiques
Soing-Cubry-Charentenay
Tournoi de pétanque sauvage
Zone de loisirs, bord de Saône Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tournoi de pétanque sauvage organisé par FC Soing
Rendez-vous le samedi 4 juillet à la zone de loisirs de Soing pour un tournoi convivial de pétanque.
Début des parties à 13h, avec inscriptions sur place dès 12h30 ou par téléphone au 06 43 65 31 13. Participation de 10 € par équipe, avec un lot de 100 € pour les vainqueurs.
Places limitées à 30 équipes.
Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place .
Zone de loisirs, bord de Saône Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 65 31 13 soingfc.foot@gmail.com
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English : Tournoi de pétanque sauvage
L’événement Tournoi de pétanque sauvage Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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