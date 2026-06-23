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Tournoi de pétanque sauvage Soing-Cubry-Charentenay

samedi 4 juillet 2026 · Soing-Cubry-Charentenay

Tournoi de pétanque sauvage Soing-Cubry-Charentenay

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Zone de loisirs, bord de Saône
Ville
70130 Soing-Cubry-Charentenay
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Soing-Cubry-Charentenay

Tournoi de pétanque sauvage

Zone de loisirs, bord de Saône Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Tournoi de pétanque sauvage organisé par FC Soing

Rendez-vous le samedi 4 juillet à la zone de loisirs de Soing pour un tournoi convivial de pétanque.
Début des parties à 13h, avec inscriptions sur place dès 12h30 ou par téléphone au 06 43 65 31 13. Participation de 10 € par équipe, avec un lot de 100 € pour les vainqueurs.
Places limitées à 30 équipes.
Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place   .

Zone de loisirs, bord de Saône Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 65 31 13  soingfc.foot@gmail.com

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English : Tournoi de pétanque sauvage

L’événement Tournoi de pétanque sauvage Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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