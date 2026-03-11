Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse

Tournoi de pétanque

Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Concours de pétanque

Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.

Concours de pétanque

Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.

Au programme

– Jet du but à 18h30

– Doublettes à la mêlée

– 4 parties jouées

– Trophée & nombreux lots

Infos pratiques

– 5€ par participant (en espèces)

– Inscription sur place

– Ouvert à tous

– Buvette et restauration .

Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 85 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de pétanque

Petanque competition

At the boulodrome next to Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.

L’événement Tournoi de pétanque Seignosse a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignosse