Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse
Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse lundi 10 août 2026.
Tournoi de pétanque
Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Concours de pétanque
Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Concours de pétanque
Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Au programme
– Jet du but à 18h30
– Doublettes à la mêlée
– 4 parties jouées
– Trophée & nombreux lots
Infos pratiques
– 5€ par participant (en espèces)
– Inscription sur place
– Ouvert à tous
– Buvette et restauration .
Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 85 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de pétanque
Petanque competition
At the boulodrome next to Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
L’événement Tournoi de pétanque Seignosse a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignosse