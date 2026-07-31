AGENDA · Hasparren
Tournoi de quilles Parc Eihartzea Hasparren
dimanche 6 septembre 2026 · Parc Eihartzea · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Tournoi de quilles
Parc Eihartzea 81 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Tournoi de Quille de 9. .
Parc Eihartzea 81 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Tournoi de quilles
L’événement Tournoi de quilles Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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