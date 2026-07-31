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Tournoi de quilles Parc Eihartzea Hasparren

dimanche 6 septembre 2026 · Parc Eihartzea · Hasparren

Tournoi de quilles Parc Eihartzea Hasparren

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc Eihartzea
Adresse
81 rue Francis Jammes
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Tournoi de quilles

Parc Eihartzea 81 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Tournoi de Quille de 9.   .

Parc Eihartzea 81 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Tournoi de quilles

L’événement Tournoi de quilles Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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