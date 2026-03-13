Tournoi de Sandball 2026 Base de loisirs Orthez

Orthez

Tournoi de Sandball 2026

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Présentation et règles du tournoi.

9h30 début des matchs

7 joueurs maximum par équipe.

Buvette et grillades sur place. .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orthez.hanball.club@orange.fr

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English : Tournoi de Sandball 2026

L’événement Tournoi de Sandball 2026 Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn