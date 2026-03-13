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Tournoi de Sandball 2026 Base de loisirs Orthez

Tournoi de Sandball 2026 Base de loisirs Orthez

Tournoi de Sandball 2026 Base de loisirs Orthez samedi 20 juin 2026.

Lieu : Base de loisirs

Adresse : Avenue Marcel Paul

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Orthez

Tournoi de Sandball 2026

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Présentation et règles du tournoi.
9h30 début des matchs
7 joueurs maximum par équipe.

Buvette et grillades sur place.   .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   orthez.hanball.club@orange.fr

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English : Tournoi de Sandball 2026

L’événement Tournoi de Sandball 2026 Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn

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