Tournoi de Sandball 2026 Base de loisirs Orthez
Tournoi de Sandball 2026 Base de loisirs Orthez samedi 20 juin 2026.
Orthez
Tournoi de Sandball 2026
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Présentation et règles du tournoi.
9h30 début des matchs
7 joueurs maximum par équipe.
Buvette et grillades sur place. .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orthez.hanball.club@orange.fr
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English : Tournoi de Sandball 2026
L’événement Tournoi de Sandball 2026 Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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