Fête de la musique Place St Pierre Orthez
Fête de la musique Place St Pierre Orthez samedi 20 juin 2026.
Orthez
Fête de la musique
Place St Pierre Parvis de l’église St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
11h à 12h Chorales Accroche Coeur d’Orthez et les Fleurs Bleues d’Anglet. .
Place St Pierre Parvis de l’église St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 57
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn
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