Fête de la musique Place St Pierre Orthez samedi 20 juin 2026.

Orthez

Fête de la musique

Place St Pierre Parvis de l’église St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

11h à 12h Chorales Accroche Coeur d’Orthez et les Fleurs Bleues d’Anglet. .

Place St Pierre Parvis de l’église St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 57

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn