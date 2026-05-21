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Tournoi de sixte rue Pasteur Montpon-Ménestérol

Tournoi de sixte rue Pasteur Montpon-Ménestérol

Tournoi de sixte rue Pasteur Montpon-Ménestérol dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : rue Pasteur

Adresse : Football Club

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Tournoi de sixte

rue Pasteur Football Club Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tournoi de sixte –
Limité à 42 équipes sur réservation U17 séniors-vétérans (licenciés ou non) 70 €/équipe (7 joueurs max), nombreux lots à partir de 9h30. Football Club 06 07 35 20 70   .

rue Pasteur Football Club Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70 

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English : Tournoi de sixte

L’événement Tournoi de sixte Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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