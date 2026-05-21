Tournoi de sixte rue Pasteur Montpon-Ménestérol
Tournoi de sixte rue Pasteur Montpon-Ménestérol dimanche 5 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Tournoi de sixte
rue Pasteur Football Club Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tournoi de sixte –
Limité à 42 équipes sur réservation U17 séniors-vétérans (licenciés ou non) 70 €/équipe (7 joueurs max), nombreux lots à partir de 9h30. Football Club 06 07 35 20 70 .
rue Pasteur Football Club Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70
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English : Tournoi de sixte
L’événement Tournoi de sixte Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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