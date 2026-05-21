Tournoi de sixte rue Pasteur Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Tournoi de sixte

rue Pasteur Football Club Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tournoi de sixte –

Limité à 42 équipes sur réservation U17 séniors-vétérans (licenciés ou non) 70 €/équipe (7 joueurs max), nombreux lots à partir de 9h30. Football Club 06 07 35 20 70 .

rue Pasteur Football Club Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70

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English : Tournoi de sixte

L’événement Tournoi de sixte Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord