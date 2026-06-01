Tournoi de Sixte Stade de Kerguillou Pleyben samedi 13 juin 2026.

Pleyben

Tournoi de Sixte

Stade de Kerguillou 108 Rue de Carhaix Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi de sixte au stage Kerguillou. Récompenses 1er 350€ 2ème 250€ 3ème 150€ 4ème 80€ (récompenses si 20 équipes inscrites). Buvette et restauration sur place (paiement espèces et CB).

Inscription 06 95 97 69 32 ou 06 95 62 50 71

Tarif 50€/ équipe .

Stade de Kerguillou 108 Rue de Carhaix Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 95 62 50 71

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English :

L’événement Tournoi de Sixte Pleyben a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE