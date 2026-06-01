Tournoi de Sixte Stade de Kerguillou Pleyben
Tournoi de Sixte Stade de Kerguillou Pleyben samedi 13 juin 2026.
Pleyben
Tournoi de Sixte
Stade de Kerguillou 108 Rue de Carhaix Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi de sixte au stage Kerguillou. Récompenses 1er 350€ 2ème 250€ 3ème 150€ 4ème 80€ (récompenses si 20 équipes inscrites). Buvette et restauration sur place (paiement espèces et CB).
Inscription 06 95 97 69 32 ou 06 95 62 50 71
Tarif 50€/ équipe .
Stade de Kerguillou 108 Rue de Carhaix Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 95 62 50 71
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English :
L’événement Tournoi de Sixte Pleyben a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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