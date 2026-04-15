Tournoi de Tennis « Balle Vache », 1 avenue Franchet d’Esperey 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Tournoi de Tennis « Balle Vache » Samedi 30 mai, 09h00 1 avenue Franchet d’Esperey 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Par personne: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Cette année encore, ne manquez pas la 4ème édition du tournoi de tennis de la balle vache du Pouliguen, à but caritatif.

Tous les bénéfices seront reversés pour les gestes des premiers secours.

Equipe de 3 ou 4 personnes.

Niveau exigé : balle verte.

Inscrivez-vous dès à présent !

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Cette année encore, ne manquez pas la 4ème édition du tournoi de tennis de la balle vache du Pouliguen, à but caritatif. Tous les bénéfices seront reversés pour les gestes des premiers secours… FAMILLE JEUNESSE