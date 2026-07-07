Tournoi de tennis de Juillet Tennis Club Dinard Dinard
mardi 7 juillet 2026 · Tennis Club Dinard · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Tournoi de tennis de Juillet
Tennis Club Dinard 7 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-07
Le Tennis Club de Dinard s’anime tout l’été avec ses tournois homologués.
2 tournois du 7 au 14 juillet et du 4 au 15 août
Renseignements tc.dinard@fft.fr / 02 99 46 10 17 .
Tennis Club Dinard 7 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 10 17
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English :
L’événement Tournoi de tennis de Juillet Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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