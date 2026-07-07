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Tournoi de tennis de Juillet Tennis Club Dinard Dinard

mardi 7 juillet 2026 · Tennis Club Dinard · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Tennis Club Dinard
Adresse
7 Boulevard de la Libération
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Tournoi de tennis de Juillet

Tennis Club Dinard 7 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-07

Le Tennis Club de Dinard s’anime tout l’été avec ses tournois homologués.

2 tournois du 7 au 14 juillet et du 4 au 15 août

Renseignements tc.dinard@fft.fr / 02 99 46 10 17   .

Tennis Club Dinard 7 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 10 17 

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English :

L’événement Tournoi de tennis de Juillet Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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