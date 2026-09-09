Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Tournoi de tennis de table

Salle des sports Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Tournoi de tennis de table en simple. Réservé aux non-licenciés adultes et enfants de plus de 12 ans.

Tarif de 10€ par joueur. Les bénéfices sont reversés à l’association Ti Bihan pour la Halte-Répit.

Possibilité d’inscription sur place à partir de 13h. .

Salle des sports Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 38 34 44 39

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English :

L’événement Tournoi de tennis de table Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS