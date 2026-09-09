Tournoi de tennis de table Clohars-Carnoët
samedi 12 septembre 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Tournoi de tennis de table
Salle des sports Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Tournoi de tennis de table en simple. Réservé aux non-licenciés adultes et enfants de plus de 12 ans.
Tarif de 10€ par joueur. Les bénéfices sont reversés à l’association Ti Bihan pour la Halte-Répit.
Possibilité d’inscription sur place à partir de 13h. .
Salle des sports Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 38 34 44 39
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English :
L’événement Tournoi de tennis de table Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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