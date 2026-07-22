AGENDA · Agon-Coutainville
Tournoi de tennis open séniors Agon-Coutainville
jeudi 13 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Tournoi de tennis open séniors
18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Tournoi open séniors, femmes et hommes, toutes catégories, simples et doubles. Inscriptions sur Ten’up. .
18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr
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English : Tournoi de tennis open séniors
L’événement Tournoi de tennis open séniors Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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