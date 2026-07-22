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Tournoi de tennis open séniors Agon-Coutainville

jeudi 13 août 2026 · Agon-Coutainville

Tournoi de tennis open séniors Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
18 Avenue des Tennis
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Tournoi de tennis open séniors

18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Tournoi open séniors, femmes et hommes, toutes catégories, simples et doubles. Inscriptions sur Ten’up.   .

18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90  tccoutainville@fft.fr

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English : Tournoi de tennis open séniors

L’événement Tournoi de tennis open séniors Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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