Tournoi de tir octobre rose Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Tournoi de tir octobre rose

Rue Mont du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez assister au Tournoi de Tir Octobre Rose, un événement 100 % féminin placé sous le signe du sport, du partage et de la solidarité. Découvrez plusieurs disciplines, dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec buvette et pâtisseries sur place. Inscription obligatoire avant le 3 octobre, avec présentation d’une pièce d’identité.

Venez participer au 6e tournoi de tir spécialement féminin organisé dans le cadre d’Octobre Rose, un événement sportif et solidaire placé sous le signe de la convivialité, du partage et de l’engagement. Tout au long de la journée, différentes disciplines seront proposées afin de satisfaire tous les niveaux et toutes les envies, avec notamment du tir à la carabine à 50m, du pistolet à 25m et d’autres épreuves à découvrir dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Les épreuves sont fixées à 5€ pour 5 cartouches et une cible, avec des essais illimités afin de profiter pleinement de l’expérience et de progresser à votre rythme. Les inscriptions sont obligatoires avant le samedi 3 octobre sous réservation et une pièce nationale sera demandée sur place pour valider la participation.

Au-delà de la compétition, cet événement est avant tout un moment de solidarité une partie des dons et bénéfices sera reversée à l’association Les Mulhousiennes afin de soutenir leurs actions dans la lutte contre le cancer du sein. Pour compléter cette journée, une buvette ainsi qu’un espace pâtisserie seront à disposition pour permettre à chacun de se retrouver et de partager un moment convivial.

Venez vivre une expérience unique où précision, plaisir et générosité se rencontrent, et contribuez à faire de ce tournoi un véritable élan de soutien et d’espoir. .

Rue Mont du Château Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 30 11 19 tirmasevaux@gmail.com

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English :

Come join us for the Pink October Shooting Tournament, a 100% women’s event dedicated to sports, sharing, and solidarity. Discover a variety of sports in a warm and friendly atmosphere, with refreshments and pastries available on site. Registration is required by October 3, and you must present a valid ID.

L’événement Tournoi de tir octobre rose Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach