Tournoi d’échecs Rue Waldeck Rousseau Dinan
Tournoi d’échecs Rue Waldeck Rousseau Dinan vendredi 17 avril 2026.
Dinan
Tournoi d’échecs
Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Tournoi organisé par le club d’échec Émeraude Échecs.
Salle Mathurin-Monier (1er étage de la bibliothèque)
Tout public et gratuit
Sur inscription en cliquant sur réserver
Pour plus d’informations, contactez Émeraude Échecs par téléphone ou par mail. .
Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 53 47 92
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English :
L’événement Tournoi d’échecs Dinan a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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