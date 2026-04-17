Tournoi d’échecs Rue Waldeck Rousseau Dinan

Dinan

Tournoi d’échecs

Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Tournoi organisé par le club d’échec Émeraude Échecs.

Salle Mathurin-Monier (1er étage de la bibliothèque)

Tout public et gratuit

Sur inscription en cliquant sur réserver

Pour plus d’informations, contactez Émeraude Échecs par téléphone ou par mail. .

Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 53 47 92

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English :

L’événement Tournoi d’échecs Dinan a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme