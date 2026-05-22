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Tournoi d’échecs Bar à jeux de société Les Tuiles Soustons

Tournoi d’échecs Bar à jeux de société Les Tuiles Soustons dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Bar à jeux de société Les Tuiles

Adresse : 8 Rue Daste

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Soustons

Tournoi d’échecs

Bar à jeux de société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le bar à jeux Les Tuiles s’associe au club d’échecs OcéanChess de Vieux Boucaux pour vous proposer leur 1er tournoi d’échecs !
Joueurs d’échecs amateurs ou plus expérimentés, vous souhaitez rencontrer et vous confronter à de nouveaux adversaires. Nous vous proposons un tournoi ouvert à tous les niveaux et tous les âges.
Attention places limitées !   .

Bar à jeux de société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37  lestuiles@outlook.com

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English : Tournoi d’échecs

Les Tuiles games bar has teamed up with Vieux Boucaux’s OcéanChess club to bring you their 1st chess tournament!

L’événement Tournoi d’échecs Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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