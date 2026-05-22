Tournoi d’échecs Bar à jeux de société Les Tuiles Soustons
Tournoi d’échecs Bar à jeux de société Les Tuiles Soustons dimanche 31 mai 2026.
Soustons
Tournoi d’échecs
Bar à jeux de société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le bar à jeux Les Tuiles s’associe au club d’échecs OcéanChess de Vieux Boucaux pour vous proposer leur 1er tournoi d’échecs !
Joueurs d’échecs amateurs ou plus expérimentés, vous souhaitez rencontrer et vous confronter à de nouveaux adversaires. Nous vous proposons un tournoi ouvert à tous les niveaux et tous les âges.
Attention places limitées ! .
Bar à jeux de société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Tournoi d’échecs
Les Tuiles games bar has teamed up with Vieux Boucaux’s OcéanChess club to bring you their 1st chess tournament!
L’événement Tournoi d’échecs Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
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