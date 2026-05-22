Atelier créatif masques de plumes Rue du 19 Mars 1962 Soustons

Soustons

Atelier créatif masques de plumes

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municpale Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Tapirapé, c’est un peuple autochtone du Brésil, vivant dans la forêt amazonienne. En s’inspirant d’un de leur masque, réalisez le vôtre !

Les Tapirapé, c’est un peuple autochtone du Brésil, vivant dans la forêt amazonienne. En s’inspirant d’un de leur masque, réalisez le vôtre ! .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municpale Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

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English : Atelier créatif masques de plumes

The Tapirapé are an indigenous Brazilian people living in the Amazon rainforest. Inspired by one of their masks, make your own!

L’événement Atelier créatif masques de plumes Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS