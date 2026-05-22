Atelier créatif masques de plumes Rue du 19 Mars 1962 Soustons
Atelier créatif masques de plumes Rue du 19 Mars 1962 Soustons samedi 23 mai 2026.
Soustons
Atelier créatif masques de plumes
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municpale Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Les Tapirapé, c’est un peuple autochtone du Brésil, vivant dans la forêt amazonienne. En s’inspirant d’un de leur masque, réalisez le vôtre !
Les Tapirapé, c’est un peuple autochtone du Brésil, vivant dans la forêt amazonienne. En s’inspirant d’un de leur masque, réalisez le vôtre ! .
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municpale Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67
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English : Atelier créatif masques de plumes
The Tapirapé are an indigenous Brazilian people living in the Amazon rainforest. Inspired by one of their masks, make your own!
L’événement Atelier créatif masques de plumes Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
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