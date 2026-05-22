Diffusion de conte du monde Rue du 19 Mars 1962 Soustons

Soustons

Diffusion de conte du monde

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municipale Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout au long de la journée, venez écouter des contes du monde dans la salle Micro-Folie

Tout au long de la journée, venez écouter des contes du monde dans la salle Micro-Folie .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municipale Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

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English : Diffusion de conte du monde

Throughout the day, come and listen to tales from around the world in the Micro-Folie hall

L’événement Diffusion de conte du monde Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS