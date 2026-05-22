Diffusion de conte du monde Rue du 19 Mars 1962 Soustons
Diffusion de conte du monde Rue du 19 Mars 1962 Soustons samedi 23 mai 2026.
Soustons
Diffusion de conte du monde
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municipale Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Tout au long de la journée, venez écouter des contes du monde dans la salle Micro-Folie
Tout au long de la journée, venez écouter des contes du monde dans la salle Micro-Folie .
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municipale Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67
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English : Diffusion de conte du monde
Throughout the day, come and listen to tales from around the world in the Micro-Folie hall
L’événement Diffusion de conte du monde Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
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