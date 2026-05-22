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Diffusion de conte du monde Rue du 19 Mars 1962 Soustons

Diffusion de conte du monde Rue du 19 Mars 1962 Soustons

Diffusion de conte du monde Rue du 19 Mars 1962 Soustons samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du 19 Mars 1962

Adresse : Médiathèque municipale

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Soustons

Diffusion de conte du monde

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municipale Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout au long de la journée, venez écouter des contes du monde dans la salle Micro-Folie
Tout au long de la journée, venez écouter des contes du monde dans la salle Micro-Folie   .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque municipale Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 

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English : Diffusion de conte du monde

Throughout the day, come and listen to tales from around the world in the Micro-Folie hall

L’événement Diffusion de conte du monde Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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