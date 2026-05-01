Tournoi des commerçants Rte des Baux Maillane

Maillane

Tournoi des commerçants

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 9h30. Rte des Baux Complexe Sportif Jacques Demarle Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tournoi de football des commerçants avec buvette et restauration sur place. Inscriptions auprès d’Alex ou au Café du Progrès.

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Rte des Baux Complexe Sportif Jacques Demarle Maillane 1391013910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 51 51 45 stademaillanais.licences@gmail.com

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English :

Merchants’ soccer tournament with refreshment bar and on-site catering. Registration with Alex or at Café du Progrès.

L’événement Tournoi des commerçants Maillane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence