AGENDA · La Turballe
Tournoi des sardines 2026 La Turballe
samedi 18 juillet 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Tournoi des sardines 2026
10, rue JulienJaunais La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Tournoi loisir de badimniton .
10, rue JulienJaunais La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire laturbad@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi des sardines 2026 La Turballe a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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