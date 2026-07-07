Informations pratiques

La Turballe

Tournoi des sardines 2026

10, rue JulienJaunais La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Tournoi loisir de badimniton .

10, rue JulienJaunais La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire laturbad@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi des sardines 2026 La Turballe a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44