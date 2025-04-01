Tournoi du Coeur Tennis Complexe sportif Stade des Chaumes Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz

Tournoi du Coeur Tennis

Complexe sportif Stade des Chaumes Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Le tennis club de l’étoile Arthonnaise vous propose son tournoi de Tennis de l’été ! Rendez-vous au complexe sportif d’Arthon de Chaumes-en-Retz pour les amateurs de la petite balle jaune

Au programme Coup de Droit, Coup de Coeur

Tournoi simple Messieurs

11/12 ans

13/14 ans

15/16 ans

Sénior

Tournoi simple Dames

11/12 ans

13/14 ans

15/16 ans

Sénior

En partenariat avec l’association du Don du Sang

Dotation 700 €

Nombreux lots

Balles aux perdants

Clôture des engagements sans préavis

Juge arbitre Yoann DELAUNAY

Toutes les informations sur le site internet de l’association Tennis Club L’étoile Arthonnaise

Inscription auprès de l’association par mail ou par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Complexe sportif Stade des Chaumes Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 80 69 79 ballua86@outlook.fr

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English :

The étoile Arthonnaise tennis club invites you to its summer tennis tournament! See you at the Arthon sports complex in Chaumes-en-Retz for fans of the little yellow ball

L’événement Tournoi du Coeur Tennis Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic