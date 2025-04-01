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Tournoi du Coeur Tennis Complexe sportif Stade des Chaumes Chaumes-en-Retz

Tournoi du Coeur Tennis Complexe sportif Stade des Chaumes Chaumes-en-Retz samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Complexe sportif Stade des Chaumes

Adresse : Arthon-en-Retz

Ville : 44320 Chaumes-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Chaumes-en-Retz

Tournoi du Coeur Tennis

Complexe sportif Stade des Chaumes Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Le tennis club de l’étoile Arthonnaise vous propose son tournoi de Tennis de l’été ! Rendez-vous au complexe sportif d’Arthon de Chaumes-en-Retz pour les amateurs de la petite balle jaune 
 Au programme   Coup de Droit, Coup de Coeur  

Tournoi simple Messieurs  

11/12 ans
13/14 ans
15/16 ans
Sénior

Tournoi simple Dames

11/12 ans
13/14 ans
15/16 ans
Sénior

En partenariat avec l’association du Don du Sang

Dotation 700 € 
Nombreux lots
Balles aux perdants
Clôture des engagements sans préavis
Juge arbitre Yoann DELAUNAY
Toutes les informations sur le site internet de l’association Tennis Club L’étoile Arthonnaise
Inscription auprès de l’association par mail ou par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz   .

Complexe sportif Stade des Chaumes Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 80 69 79  ballua86@outlook.fr

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English :

The étoile Arthonnaise tennis club invites you to its summer tennis tournament! See you at the Arthon sports complex in Chaumes-en-Retz for fans of the little yellow ball

L’événement Tournoi du Coeur Tennis Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic

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