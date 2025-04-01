Tournoi du Coeur Tennis Complexe sportif Stade des Chaumes Chaumes-en-Retz
Tournoi du Coeur Tennis Complexe sportif Stade des Chaumes Chaumes-en-Retz samedi 4 juillet 2026.
Chaumes-en-Retz
Tournoi du Coeur Tennis
Complexe sportif Stade des Chaumes Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10
Le tennis club de l’étoile Arthonnaise vous propose son tournoi de Tennis de l’été ! Rendez-vous au complexe sportif d’Arthon de Chaumes-en-Retz pour les amateurs de la petite balle jaune
Au programme Coup de Droit, Coup de Coeur
Tournoi simple Messieurs
11/12 ans
13/14 ans
15/16 ans
Sénior
Tournoi simple Dames
11/12 ans
13/14 ans
15/16 ans
Sénior
En partenariat avec l’association du Don du Sang
Dotation 700 €
Nombreux lots
Balles aux perdants
Clôture des engagements sans préavis
Juge arbitre Yoann DELAUNAY
Toutes les informations sur le site internet de l’association Tennis Club L’étoile Arthonnaise
Inscription auprès de l’association par mail ou par téléphone
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Complexe sportif Stade des Chaumes Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 80 69 79 ballua86@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The étoile Arthonnaise tennis club invites you to its summer tennis tournament! See you at the Arthon sports complex in Chaumes-en-Retz for fans of the little yellow ball
L’événement Tournoi du Coeur Tennis Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic
À voir aussi à Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Marché de Chéméré Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz 26 mai 2026
- Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz 27 mai 2026
- Atelier de calligraphie Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 31 mai 2026
- FestiChaumes Parc de la Blanche Chaumes-en-Retz 3 juin 2026
- Visite de l’Éco Centre Route du Bignon Chaumes-en-Retz 3 juin 2026