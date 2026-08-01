Informations pratiques

Montbazon

Tournoi du Faucon Noir

Rue du Château Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Tournoi du Faucon Noir

Le 29-30 Août 2026

Venez découvrir le tournoi du Faucon Noir, un tournoi de Béhourd à la Forteresse de Montbazon.

De 10h00 à 18h00, assistez à des combats en armure au coeur de la ForterEsse pour une plongée dans l’époque médiévale.

Informations sur la réservation en ligne sur le site de la Forteresse de Montbazon

Tournoi de béhourd (les 29 et 30 août) entrée pour événement exceptionnel

Attention, votre billet n’est valable que pour l’une ou deux de ces dates, pas pour la saison touristique.

En cas de venue sur les deux jours, 2 réservations distinctes sont à faire, et donc deux billets à prendre par personne.

2 catégories de places sont proposées les places en gradins et les placements libres, veillez à sélectionner la bonne catégorie lors de votre réservation. 10 .

Rue du Château Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 34 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Black Falcon Tournament

L’événement Tournoi du Faucon Noir Montbazon a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme