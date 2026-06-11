Tournoi Européen de Roller Derby Gymnase Bottière Chénaie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée à prix libre Tout public

La 3e édition de DERBYSCOTO débarque et promet un week-end haut en couleur ! 3 matchs, des équipes venues d’Europe et France, des joueureuses survolté·es et une ambiance à couper le souffle !Les équipes : Nantes (B), Glasgow, Antwerp (B)À quoi s’attendre ?• De l’ambiance dans les gradins• Des personnes passionnées qui adorent expliquer les règles• Des commentateur·ices en folie• Une super buvette : bières locales, bière sans alcool, hot dog végé, gâteaux maison• Des gros muscles, de la sueur, des coups, des chutes, des pirouettes, de la cohésion d’équipe• Du merchandising de toute sorte et des stands de créateur·ices• Un environnement inclusif et féministe• Les enfants sont les bienvenus, on prévoit des coloriages !Alors que vous soyez curieux·ses ou déjà passioné·e·s, on vous attend !Venez découvrir ce sport intense, inclusif et spectaculaire dans une ambiance festive et chaleureuse.Plus d’info instagram / facebook : Nantes Roller Derby https://www.instagram.com/nantes_roller_derby/https://www.facebook.com/nantesrollerderbyLe Roller derby, c’est quoi ?Le roller derby est un sport de contact, de vitesse et de stratégie qui se joue sur une piste ovale et sur patins à roulettes. Une équipe est composée de 15 joueuses et joueurs qui vont s’affronter pendant un match d’1 heure. L’association Nantes Roller Derby inscrit sa pratique dans l’histoire féministe de ce sport et défend des valeurs d’inclusivité.

Gymnase Bottière Chénaie Doulon – Bottière Nantes 44300

06 77 18 60 53 https://www.facebook.com/nantesrollerderby



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