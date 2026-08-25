TOURNOI FIVE MIXTE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

TOURNOI FIVE MIXTE

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 13:00:00

fin : 2026-12-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29 2026-12-06 2026-12-13 2026-12-20 2026-12-27

Tournois Ados Ligua Five.

Tous les dimanches 13h-17h.

Venir en équipe.

Seul, à deux ou à trois, on vous intègre dans une équipe !

Tarifs 5€/ joueur

Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 60 95 38 liguafive@orange.fr

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English :

L’événement TOURNOI FIVE MIXTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin