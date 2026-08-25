TOURNOI FIVE MIXTE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
dimanche 30 août 2026 · Salle du Ligua Five · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOI FIVE MIXTE
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:00:00
fin : 2026-12-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29 2026-12-06 2026-12-13 2026-12-20 2026-12-27
Tournois Ados Ligua Five.
Tous les dimanches 13h-17h.
Venir en équipe.
Seul, à deux ou à trois, on vous intègre dans une équipe !
Tarifs 5€/ joueur
Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 60 95 38 liguafive@orange.fr
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English :
L’événement TOURNOI FIVE MIXTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin
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