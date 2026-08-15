TOURNOI FIVE NANTES-GUINGAMP Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
samedi 29 août 2026 · Salle du Ligua Five · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOI FIVE NANTES-GUINGAMP
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Tournoi Five + retransmission du match Nantes Guingamp.
Tu peux être coach ou joueur, forme ton équipe pour représenter ton groupe de supporters !!!
20h retransmission du match sur écran géant.
Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 60 95 38 liguafive@orange.fr
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English :
L’événement TOURNOI FIVE NANTES-GUINGAMP Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Saint Brevin
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