TOURNOI FIVE NANTES-GUINGAMP Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

TOURNOI FIVE NANTES-GUINGAMP

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Tournoi Five + retransmission du match Nantes Guingamp.

Tu peux être coach ou joueur, forme ton équipe pour représenter ton groupe de supporters !!!

20h retransmission du match sur écran géant.

Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 60 95 38 liguafive@orange.fr

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English :

L’événement TOURNOI FIVE NANTES-GUINGAMP Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Saint Brevin