Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35 Voie des Stades Périgueux

Périgueux

Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35

Voie des Stades CAP tennis Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-21

Le 29e ENGIE Open Périgord se déroulera du 21 au 28 juin 2026 au CAP Tennis Padel Périgueux.

Ce tournoi international de tennis féminin W35 réunira des joueuses venues de l’élite internationale pour une semaine de compétition de haut niveau.

Entrée gratuite pour le public tout au long de l’événement. .

Voie des Stades CAP tennis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 92

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English : Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35

L’événement Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35 Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux