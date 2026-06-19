Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35 Voie des Stades Périgueux
Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35 Voie des Stades Périgueux dimanche 21 juin 2026.
Périgueux
Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35
Voie des Stades CAP tennis Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-21
Le 29e ENGIE Open Périgord se déroulera du 21 au 28 juin 2026 au CAP Tennis Padel Périgueux.
Ce tournoi international de tennis féminin W35 réunira des joueuses venues de l’élite internationale pour une semaine de compétition de haut niveau.
Entrée gratuite pour le public tout au long de l’événement. .
Voie des Stades CAP tennis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 92
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English : Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35
L’événement Tournoi internationam de tennis féminin Engie open W35 Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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