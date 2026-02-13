Tournoi loisirs Rugby à 5 Stade Méloir-Ortin Pélissanne
Tournoi loisirs Rugby à 5 Stade Méloir-Ortin Pélissanne samedi 13 juin 2026.
Pélissanne
Tournoi loisirs Rugby à 5
Samedi 13 juin 2026 de 12h à 20h. Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Péli Rugby vous accueille pour une journée festive du rugby, un barbecue et beaucoup de bonne humeur !
Au programme de cette journée, en souvenir de Maxime Fernandez
– 12h accueil
– 14h tournoi
– 17h remise des prix
Barbecue et buvette toute la journée, tombola sur place. .
Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68
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English :
Péli Rugby welcomes you for a festive day: rugby, barbecue and lots of good cheer!
L’événement Tournoi loisirs Rugby à 5 Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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