Tournoi loisirs Rugby à 5 Stade Méloir-Ortin Pélissanne

Pélissanne

Tournoi loisirs Rugby à 5

Samedi 13 juin 2026 de 12h à 20h. Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Péli Rugby vous accueille pour une journée festive du rugby, un barbecue et beaucoup de bonne humeur !

Au programme de cette journée, en souvenir de Maxime Fernandez



– 12h accueil

– 14h tournoi

– 17h remise des prix



Barbecue et buvette toute la journée, tombola sur place. .

Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68

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English :

Péli Rugby welcomes you for a festive day: rugby, barbecue and lots of good cheer!

L’événement Tournoi loisirs Rugby à 5 Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Massif des Costes