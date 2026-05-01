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Tournoi MARIO KART sur GRAND ECRAN La Clayette

Tournoi MARIO KART sur GRAND ECRAN La Clayette samedi 16 mai 2026.

Adresse : Cinéma l'Odyssée, 2 Rue Faisant

Ville : 71800 La Clayette

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Clayette

Tournoi MARIO KART sur GRAND ECRAN

Cinéma l’Odyssée, 2 Rue Faisant La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

De 15 à 17h00, samedi 16 mai, dans un tournoi jamais réalisé dans notre salle de cinéma, des joueurs s’affronteront sur Switch et sur grand écran.
Saurez-vous rentrer dans la course, vous aussi et remporter la victoire Mario Kart ?
Inscrivez-vous à l’entrée samedi 16 mai.
Participation 5 euros plus le prix du film.
A vos marques…   .

Cinéma l’Odyssée, 2 Rue Faisant La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 23 11  cine.odyssee@gmail.com

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English : Tournoi MARIO KART sur GRAND ECRAN

L’événement Tournoi MARIO KART sur GRAND ECRAN La Clayette a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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