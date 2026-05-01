Portes ouvertes de jardins privés La Clayette
Portes ouvertes de jardins privés La Clayette samedi 30 mai 2026.
La Clayette
Portes ouvertes de jardins privés
14, rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Des jardins privés ouvrent exceptionnellement au public, au profit de Jardins & Santé.
Ce sont 7 jardins qui ouvrent leurs portes, dont 3 en Brionnais Sud Bourgogne
> Jardin Secret à La Clayette jardin clos de 4 000m2 avec cour à l’italienne.
> Jardin Paradis de Mamili à Saint Laurent en Brionnais un paradis fleuri avec potager en permaculture.
> Jardin d’AmanzéArt à Amanzé jardin à l’anglaise de 2 artistes céramistes et peintre.
Jardins ouverts, jardins généreux. Pour Jardins & Santé , des propriétaires privés acceptent d’ouvrir leur jardin pour collecter des fonds.
Depuis la création de l’association, de nombreux propriétaires de jardin ont généreusement accueilli des visiteurs heureux de pouvoir découvrir ces jardins secrets et pleins de charme qui n’ouvrent qu’une ou deux fois l’an, au printemps ou/et en automne.
Ces visites ont permis aux amateurs de jardin de se retrouver informellement, d’échanger recettes et récits, voire boutures et graines.
Merci à ces généreux propriétaires !
Rappelons que les recettes perçues à cette occasion permettent de financer les bourses que Jardins & Santé attribue à la création de jardins à visée thérapeutique, dans les établissements hospitaliers et médicosociaux, qui accueillent des personnes atteintes notamment de maladies cérébrales, maladie d’Alzheimer etc. .
14, rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com
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English : Portes ouvertes de jardins privés
L’événement Portes ouvertes de jardins privés La Clayette a été mis à jour le 2026-05-02 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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