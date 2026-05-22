Tous au Vert La Clayette
Tous au Vert La Clayette dimanche 7 juin 2026.
La Clayette
Tous au Vert
Place rambuteau La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Nous vous attendons nombreux pour une journée ludique festive et musicale !
Ouvert à tous
Snack boissons
Fanfare concert escape game, jeux en bois, ateliers découvertes….
Tirage au sort
Programme
11h-12h30 Déambulation selon le parcours suivant
Place Rambuteau → Rue centrale → Poste (demi-tour) → Rue du commerce → Médiathèque (possibilité de prestation en statique) → Place Rambuteau (prestation en statique des élèves et de la fanfare des pavés)
13h30-14h Atelier musique actuelle
14h-14h30 Atelier jazz
14h30-15h15 Orchestre A (1er cycle) + Orchestre B (2ème cycle)
15h15-16h Harmonie de Marcigny
16h-16h45 Ensemble des 2 vallons .
Place rambuteau La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 20
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English : Tous au Vert
L’événement Tous au Vert La Clayette a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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