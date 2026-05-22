La Clayette

Tous au Vert

Place rambuteau La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Nous vous attendons nombreux pour une journée ludique festive et musicale !

Ouvert à tous

Snack boissons

Fanfare concert escape game, jeux en bois, ateliers découvertes….

Tirage au sort

Programme

11h-12h30 Déambulation selon le parcours suivant

Place Rambuteau → Rue centrale → Poste (demi-tour) → Rue du commerce → Médiathèque (possibilité de prestation en statique) → Place Rambuteau (prestation en statique des élèves et de la fanfare des pavés)

13h30-14h Atelier musique actuelle

14h-14h30 Atelier jazz

14h30-15h15 Orchestre A (1er cycle) + Orchestre B (2ème cycle)

15h15-16h Harmonie de Marcigny

16h-16h45 Ensemble des 2 vallons .

Place rambuteau La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 20

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English : Tous au Vert

L’événement Tous au Vert La Clayette a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais