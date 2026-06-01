Tournoi multisports 2ème édition Stade Saillat-sur-Vienne

Saillat-sur-Vienne

Tournoi multisports 2ème édition

Stade Route du Stade Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez vivre une journée sportive et conviviale au cœur du Tournoi Multisports ! Au programme course d’orientation pour explorer, football pour s’affronter et ultimate pour s’amuser. Une occasion unique de rassembler enfants et adultes autour de valeurs comme l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de jouer ensemble. Organisé par Le Club des Sports et l’Association Familles Rurales de Saillat-sur-Vienne, ce tournoi promet des souvenirs inoubliables et une ambiance chaleureuse pour tous les participants. Sur inscription. .

Stade Route du Stade Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 20 02 75

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English : Tournoi multisports 2ème édition

L’événement Tournoi multisports 2ème édition Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin