Tournoi multisports 2ème édition Stade Saillat-sur-Vienne
Tournoi multisports 2ème édition Stade Saillat-sur-Vienne dimanche 21 juin 2026.
Saillat-sur-Vienne
Tournoi multisports 2ème édition
Stade Route du Stade Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez vivre une journée sportive et conviviale au cœur du Tournoi Multisports ! Au programme course d’orientation pour explorer, football pour s’affronter et ultimate pour s’amuser. Une occasion unique de rassembler enfants et adultes autour de valeurs comme l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de jouer ensemble. Organisé par Le Club des Sports et l’Association Familles Rurales de Saillat-sur-Vienne, ce tournoi promet des souvenirs inoubliables et une ambiance chaleureuse pour tous les participants. Sur inscription. .
Stade Route du Stade Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 20 02 75
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English : Tournoi multisports 2ème édition
L’événement Tournoi multisports 2ème édition Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin