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Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup Stade Municipal Jard-sur-Mer

Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup Stade Municipal Jard-sur-Mer samedi 23 mai 2026.

Lieu : Stade Municipal

Adresse : Rue de la Tourette

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Jard-sur-Mer

Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup

Stade Municipal Rue de la Tourette Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

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Stade Municipal Rue de la Tourette Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 49 77 63 

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English :

L’événement Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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