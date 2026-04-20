Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup Stade Municipal Jard-sur-Mer
Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup Stade Municipal Jard-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Jard-sur-Mer
Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup
Stade Municipal Rue de la Tourette Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
.
Stade Municipal Rue de la Tourette Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 49 77 63
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English :
L’événement Tournoi national de football U12-U13 Yellow Cup Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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