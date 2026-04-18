Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Tournoi Oh my bad

Salle omnisport Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez participer à un tournoi de badminton le dimanche 14 juin à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.

Catégorie Double homme et double mixte.

Restauration sur place.

Sur inscription. .

Salle omnisport Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire ohmybad@laposte.net

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English :

Come and take part in a badminton tournament on Sunday June 14 at Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.

L’événement Tournoi Oh my bad Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis