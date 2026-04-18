Tournoi Oh my bad Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Tournoi Oh my bad Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche 14 juin 2026.
Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Tournoi Oh my bad
Salle omnisport Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez participer à un tournoi de badminton le dimanche 14 juin à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.
Catégorie Double homme et double mixte.
Restauration sur place.
Sur inscription. .
Salle omnisport Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire ohmybad@laposte.net
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English :
Come and take part in a badminton tournament on Sunday June 14 at Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.
L’événement Tournoi Oh my bad Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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