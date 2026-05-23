Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Vide-grenier

Rue de la Bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez au vide-grenier à la Bastille le dimanche 14 juin à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.

Buvette et restauration sur place.

Structure gonflable.

Entrée gratuite.

Organisé par le comité des fêtes. .

Rue de la Bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 21 13 64

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English :

Come to the garage sale at La Bastille on Sunday June 14 in Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.

L’événement Vide-grenier Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis