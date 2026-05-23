Vide-grenier Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Vide-grenier Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche 14 juin 2026.
Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Vide-grenier
Rue de la Bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez au vide-grenier à la Bastille le dimanche 14 juin à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.
Buvette et restauration sur place.
Structure gonflable.
Entrée gratuite.
Organisé par le comité des fêtes. .
Rue de la Bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 21 13 64
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English :
Come to the garage sale at La Bastille on Sunday June 14 in Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.
L’événement Vide-grenier Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis