Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOURNOI SPORTIF Bédarieux

TOURNOI SPORTIF Bédarieux jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Parc Pierre Rhabi

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

TOURNOI SPORTIF

Parc Pierre Rhabi Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tournoi sportif proposé par EVS à Bédarieux
Tournoi sportif proposé par EVS à Bédarieux   .

Parc Pierre Rhabi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EVS sports tournament in Bédarieux

L’événement TOURNOI SPORTIF Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Bédarieux (Hérault)