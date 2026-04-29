Tournoi sumo/judo dojo cosec Villejean Rennes
Tournoi sumo/judo dojo cosec Villejean Rennes mercredi 29 avril 2026.
Tournoi sumo/judo dojo cosec Villejean Rennes Mercredi 29 avril, 17h30 gratuit
Dojo COSEC Villejean
Mercredi 29 avril de 17h30 à 20h30
Lieu : dojo COSEC Villejean
20 places
**Ouvert aux étudiants et personnel de l’université ayant minimum un semestre de pratique dans l’activité**
Tournoi en poules de niveaux par catégories de poids
Inscriptions à partir du **24 mars** à 13h sur [votre espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) ou auprès de l’enseignant du SIUAPS Philippe Guillemot :
[philippe.guillemot@univ-rennes.fr](mailto:%5Bphilippe.guillemot@univ-rennes1.fr%5D(mailto:philippe.guillemot@univ-rennes1.fr))
Vous n’êtes pas judoka? C’est aussi l’occasion aussi de venir voir quelques combats !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T20:30:00.000+02:00
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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php philipe.guillemot@univ-rennes.fr
dojo cosec Villejean rue Pierre Jean Gineste Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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