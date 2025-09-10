Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Tournoi Super Smash Bros. Ultimate

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Pour cette édition, pas de grands discours, pas de grand soir. On reste sur ce qu’on aime ! De la compétition, de la convivialité, de la bagarre et du beau jeu.

Que vous soyez un habitué ou un novice, l’arène vous attend. Comme à chaque édition, les meilleurs repartiront avec l’un des 3 prix gagnants mis en jeu.

Venez tester vos réflexes et tenter de décrocher votre place sur le podium. Et bien sûr, pour tenir le coup toute la journée, la Médiathèque vous propose une petite restauration et des boissons pendant le tournoi. Idéal pour faire une pause entre deux matchs et discuter avec les autres joueurs.

Alors, n’attendez plus et inscrivez-vous !

Dans l’après-midi side event sur un jeu à découvrir.

Tous publics dès 14 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque.Tout public

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

For this edition, no grand speeches, no big night. We’re sticking to what we love! Competition, camaraderie, fierce battles, and great play.

Whether you’re a regular or a first-timer, the arena awaits you. As with every edition, the best players will walk away with one of the three prizes up for grabs.

Come test your reflexes and try to earn your spot on the podium. And of course, to keep you going all day, the Media Center will be offering light refreshments and drinks during the tournament. It’s the perfect way to take a break between matches and chat with the other players.

So don’t wait any longer—sign up now!

In the afternoon: a side event featuring a new game to discover.

Open to everyone ages 14 and up.

Registration required at the Media Center.

L’événement Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES