Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu
Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu vendredi 28 août 2026.
Eu
Tournois d’été de Tennis de table
Gymnase municipal de Eu Boulevard Gambetta Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ouvert à tous, du vacancier au joueur confirmé.
Restauration et buvette sur place.
Prêt de raquettes possible.
Tarif 5€ avec récompenses pour tous. .
Gymnase municipal de Eu Boulevard Gambetta Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 48 57 90 ttmte@orange.fr
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English : Tournois d’été de Tennis de table
L’événement Tournois d’été de Tennis de table Eu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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