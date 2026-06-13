Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu vendredi 28 août 2026.

Eu

Tournois d’été de Tennis de table

Gymnase municipal de Eu Boulevard Gambetta Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ouvert à tous, du vacancier au joueur confirmé.

Restauration et buvette sur place.

Prêt de raquettes possible.

Tarif 5€ avec récompenses pour tous. .

Gymnase municipal de Eu Boulevard Gambetta Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 48 57 90 ttmte@orange.fr

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English : Tournois d’été de Tennis de table

L’événement Tournois d’été de Tennis de table Eu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers