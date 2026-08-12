Tournois Joko Berri Place de Fronton Arbonne

Informations pratiques

Arbonne

Tournois Joko Berri

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Le tournoi de pelote main nue Joko Berri, organisé par Lau Herri, revient au Biltoki du 22 août au 26 septembre.

Venez encourager les joueurs tous les mercredis de 19 h à 20 h et les samedis de 17 h à 18 h. .

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine communication@arbonne.fr

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English : Tournois Joko Berri

L’événement Tournois Joko Berri Arbonne a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque