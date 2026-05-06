Tours de vélos adapté – Parc des Bruyères, Parc du Champ des Bruyères, Av. des Canadiens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Étienne-du-Rouvray

Tours de vélos adapté – Parc des Bruyères Mercredi 13 mai, 14h00 Parc du Champ des Bruyères, Av. des Canadiens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Profitez d’un tour du Champ des Bruyères en vélo adapté proposé par les professionnels et personnes accompagnées du Foyer de Vie Le Chalet.

Parc du Champ des Bruyères, Av. des Canadiens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Avenue des Canadiens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76120 Seine-Maritime Normandie

Événement organisé par le Foyer de Vie Le Chalet (Papillons Blancs 76) le mercredi 13 mai au Parc du Champ des Bruyères à Saint-Etienne-du-Rouvray

©MaiAVélo