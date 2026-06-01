Cazaux-Debat

Tours et détours à Cazaux-Debat

Parking en face du pont CAZAUX-DEBAT Cazaux-Debat Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 14:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Découverte des coins secrets de Cazaux-Debat, dans et autour du village.

Départ par le chemin d’Ilhan avant de traverser la Neste (moulin) et de remonter vers le village, visite du village et de l’église. Montée vers Ris (Pique-nique à la chapelle Notre-Dame-des-Neiges), descente par le Mail de Lagarde puis chapelle des Torrents.

Dénivelé 350 mètres.

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée et vêtements adaptés à la météo.

Renseignements 06 64 70 69 83 .

Parking en face du pont CAZAUX-DEBAT Cazaux-Debat 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 64 70 69 83

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English :

Discover the hidden corners of Cazaux-Debat, in and around the village.

Start on the Ilhan trail before crossing the Neste River (mill) and heading back up toward the village; tour the village and the church. Ascent toward Ris (picnic at the Notre-Dame-des-Neiges Chapel), descent via the Mail de Lagarde, then on to the Chapelle des Torrents.

Elevation gain: 350 meters.

L’événement Tours et détours à Cazaux-Debat Cazaux-Debat a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65