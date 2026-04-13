Tours et détours aux remparts, Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne
Tours et détours aux remparts, Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne vendredi 26 juin 2026.
Tours et détours aux remparts 26 et 27 juin Hôtel Dieu Ain
Sur réservation, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de notre cité médiévale autour d’un détour et des tours de nos remparts.
Hôtel Dieu 01400 châtillon-sur-chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « musee@chatillon-sur-chalaronne.org »}]
Visite guidée du centre historique de la ville, axée sur la période savoyarde de la ville au 13ème siècle, durée 1h, sur réservation, gratuit. remparts nature
Mairie
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