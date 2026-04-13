Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tours et détours aux remparts, Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne

Tours et détours aux remparts, Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne

Tours et détours aux remparts, Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Hôtel Dieu

Adresse : 01400 châtillon-sur-chalaronne

Ville : 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Département : Ain

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Sur réservation, gratuit

Tours et détours aux remparts 26 et 27 juin Hôtel Dieu Ain

Sur réservation, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de notre cité médiévale autour d’un détour et des tours de nos remparts.

Hôtel Dieu 01400 châtillon-sur-chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « musee@chatillon-sur-chalaronne.org »}]
Visite guidée du centre historique de la ville, axée sur la période savoyarde de la ville au 13ème siècle, durée 1h, sur réservation, gratuit. remparts nature

Mairie

À voir aussi à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain)