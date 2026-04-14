Tours et détours dans le monde médiéval rural, Village de l’an mil, Melrand

Tours et détours dans le monde médiéval rural 26 – 28 juin Village de l’an mil Morbihan

Adulte 7€ – Enfant 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

La visite du site permet de découvrir la vie quotidienne des populations rurales médiévales. Un jardin, des animaux, des reconstitutions… illustrent ce que l’on a pu apprendre grâce à l’étude des vestiges archéologiques exceptionnellement bien conservés que l’on parcourt et au coeur du projet. Lors de ces journées, l’équipe propose des approches détournées de découvrir le site, grâce à des ateliers adaptés, en intérieur et en extérieur, encadrés ou en toute autonomie. Ils s’adressent aux enfants comme aux adultes !

Village de l’an mil 1, Lann Gouh 56310 MELRAND Melrand 56310 Morbihan Bretagne

En plus de la découverte habituelle du site, l’équipe propose des ateliers en intérieur et en extérieur, encadrés ou en autonomie, sur le thème annuel de ces journées nationales. Moyen-Age – Village – Reconstitutions

Village de l’an mil de MELRAND (56)