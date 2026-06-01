Tours et détours du patrimoine de Chessy, visites commentées, Place de la Mairie, 68380 Chessy, Chessy

Tours et détours du patrimoine de Chessy, visites commentées Dimanche 28 juin, 10h00, 14h30 Place de la Mairie, 68380 Chessy Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Les bénévoles de l’association La Vigneronne proposent, le dimanche 28 juin, la visite patrimoniale du village de Chessy, des commentaires sur son église du XIIème siècle, avec un focus sur les vitraux et tableaux classés.

Visites du village : 10h30 & 14h30

Eglise classée ouverte et expos bénévoles sur place.

Notre village de Chessy est d’origine gallo-romaine. Elle fut fondée par Cassius, et prit successivement les noms, entre autres, de Cassiacum (dont le nom de Cassissiens et Cassissiennes pour les habitants de notre commune), Chassiacus, Chaizy, jusqu’au nom de Chessy les Mines

En effet, des mines de cuivre furent exploitées d’abord par les romains puis du XVième au XIVième siècle.

En 968, le châtelain Arod et sa femme Augite firent don de leur Seigneurie à l’Abbaye de Savigny. Un château-forteresse, pourvu d’un donjon, remplaça l’ancien château en bois. Pour mieux résister aux invasions, les moines protégèrent le village par un mur d’enceinte.

De ces fortifications, il reste, bien conservée, une porte d’entrée, située au Bourgchanin. A la suite, sur les côtés Nord-Ouest et Sud du Bourg, vous pouvez découvrir une partie de la muraille.

Chessy les Mines fut dotée d’une charte des libertés et franchise, comme à Villefranche sur Saône, en 1272.

Autrefois blotti aux pieds du château, le village se développa le long de la route et de la voie ferrée.

Le sentier de la Madone vous conduira sur la colline d’où vous découvrirez une vue générale de la commune, avec au loin, le château de Courbeville et le fief de Baronnat.

Au village, vous pourrez admirer la très belle église « Notre Dame de la Nativité » dont la première construction date du XIIième siècle. Devenue trop petite, elle fut agrandie au XIVième et XVième siècle.

Enfin, Chessy les Mines est également une ville d’eau comme les lavoirs en témoignent ainsi que les fontaines dont une d’entre elles est surveillée par Saint Barthélémy.

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Visite de l’église du XIIème siècle et focus sur les vitraux et tableaux classés. Visites du village : 10h30 et 14h30. Eglise classée ouverte et expos. Asso. du patrimoine sur place pour commenter. patrimoine église XIIsc

photo personnelle